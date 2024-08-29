Зеленский провел совещания: обсуждали фронт и дальнобойное оружие

Президент Владимир Зеленский провел два важных совещания. Одна из них касалась ситуации на фронте, прежде всего в Покровском направлении, и операции в Курской области. Вторая – разработке отечественного дальнобойного оружия. Со ссылкой на соцсети Главы Украинского государства, сообщает Укринформ.

«Два важных совещания. Первая – Главком Сырский и начальник Генштаба Баргилевич по фронту. Подробно по каждому направлению. Больше всего внимания – Покровск и Торецк. Обеспечение наших бригад и конкретных оборонных действий. Благодарю всех подразделений, которые действительно стойко дерутся на позициях. Отдельно обсудили операцию в Курской области. Задачи операции реализуются», – рассказал Владимир Зеленский.

Второе совещание, по его словам, – с Главкомом Сырским, главой СБУ Малюком, руководителем ГУРа Будановым и Минстратегпрома – Камышиным.