Коломойскому отменили арест по одному из дел, но он остается в СИЗО

Игорь Коломойский будет оставаться под стражей как минимум до 25 октября, хотя в одном из дел ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог 1,8 миллиарда грн, сообщает Суспільне.

Прокурор Сергей Деминчук пояснил, что Коломойскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог в размере, который просил старший детектив Бюро экономической безопасности Украины.

Срок действия меры пресечения истекает 2 сентября 2024 года, и адвокат бизнесмена просил после этого выпустить Коломойского.

"Однако, насколько мне известно, есть другое постановление следственного судьи Печерского районного суда, по которому Игорю Валерьевичу продлен срок действия содержания его под стражей в рамках другого уголовного производства. Поэтому он в дальнейшем будет держаться под стражей" , - добавил прокурор Деминчук.

Адвокат Вячеслав Криглевич заявил в комментарии "Суспільному", что по требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины Коломойского должны были освободить из-под стражи, однако Шевченковский суд не может освободить его, потому что есть другое производство. По нему Коломойского будут удерживать как минимум до 25 октября.