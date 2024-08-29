Путин готовит новую "холодную войну" против Украины - МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила хозяина Кремля Владимира Путина в подготовке к новой "холодной войне" против Украины.﻿ Об этом пишет Tagesschau, сообщает Европейская правда.

В последние недели и месяцы инфраструктура тепло– и водоснабжения была намеренно атакована, заявила Бербок во время консультаций с коллегами в Брюсселе.

"С той целью, чтобы люди замерзли до смерти зимой" , – сказала она.

По ее мнению, Путин стремится к еще более масштабной "холодной войне", чем в предыдущие годы.

По словам Бербок, ответом ЕС должен стать новый защитный щит для Украины.

Она отметила, что Германия хочет до конца года поставить еще четыре системы ПВО IRIS-T и дополнительные зенитно-пушечные установки Gepard.

Противовоздушная оборона "все еще остается важнейшей вещью для защиты человеческих жизней на земле в Украине", подчеркнула Бербок.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые обещанные Украине системы Patriot задерживаются, и призвал партнеров ускорить этот процесс.

ЗРК Patriot анонсировали, в частности, в июльском пакете помощи США.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии Patriot от Германии.