ЦРУ предотвратило теракт ИГИЛ на концерте Тейлор Свифт

ИГИЛ планировал совершить теракт на одном из концертов Eras Tour Тейлор Свифт в Вене. Однако представители ЦРУ успели заблаговременно предупредить австрийские власти. Со ссылкой на Politico, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, сообщил, что управление предупредило власти Австрии о запланированном теракте на концерте Тейлор Свифт в Вене в начале этого месяца.

"Они планировали убить огромное количество людей, десятки тысяч на этом концерте, включая, я уверен, многие американцы" , - сказал Коэн.

Заметим, что концерты поп-звезды в Вене на 8, 9 и 10 августа были упразднены организаторами.

Это произошло после того, как австрийская полиция получила предупреждение о террористическом заговоре, спланированном людьми, вдохновленными Исламским государством.

После предупреждения власти Австрии арестовали двух мужчин - 19-летнего в городе Терниц, и еще одного в самой Вене, - готовившихся совершить теракт. Третьего подозреваемого, 18-летнего гражданина Ирака, задержали через день.

Коэн подчеркнул, что правоохранители Австрии совершили несколько арестов, поскольку агентство и партнеры из разведывательного сообщества предоставили им информацию о том, что планировала сделать эта группа, связанная с ИГИЛ.

Напомним пик своей популярности певица достигла в прошлом году. Ведь Тейлор Свифт стала человеком 2023 года по версии журнала Time.

Отметим, что тур The Eras Tour - это шестой концертный тур американской певицы, который она описывает как музыкальное путешествие через все свои музыкальные "эпохи".

Eras Tour стал ее самым масштабным туром, включающим 146 выступлений на пяти континентах.

Заметим, что в прошлом году на одном из концертов Свифт скончалась фанатка. А уже в этом году фаны Тейлор Свифт спровоцировали землетрясение прямо на концерте. Сейсмологи отметили, что подобные колебания вызваны синхронными скачками и танцами зрителей.