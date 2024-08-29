Энергетики сообщили, как в пятницу будут действовать графики

В пятницу 30 августа графики отключения света будут применять в течение суток.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу ДТЭК, сообщает Экономическая правда.

"Согласно информации от "Укрэнерго" 30 августа будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток" , - говорится в сообщении.

Объемы отключений следующие:

С 00:00 до 06:00 и 09:00 до 14:00 - одна очередь отключений.

С 06:00 до 09:00, 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 - две очереди отключений одновременно.

С 18:00 до 21:00 - три очереди отключений одновременно.

В случае изменений энергетики оперативно об этом сообщат.