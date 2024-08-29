Журналисты узнали, что семье Кириленко помогал юрист, связанный с Татаровым

Почта, с которой поступали рекомендации по делу главы АМКУ Кириленко о незаконном обогащении, принадлежит адвокату Василию Федитнику. Он тесно связан с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым.﻿ Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем", сообщает Экономическая правда.

Как выяснили журналисты, именно с почты адвоката из окружения Татарова отправляли письма с рекомендациями семье Павла Кириленко: он посылал их в адрес бывшей судьи Печерского суда Виты Бортницкой, которая также была привлечена к предоставлению консультаций семье чиновника после возбуждения в отношении него уголовного производства.

Бортницкая также имеет связь с Олегом Татаровым - она защищала кандидатскую диссертацию под его руководством.

По данным следствия, рекомендации поступали следующего содержания: "жена, тесть, теща - сменить телефоны на iPhone последней модели, установив двойную аутентификацию", „заменить номера телефонов на другие", „промониторить и вытащить информацию из почты для их анализа на риски", „почистить почту и удалить ее".

Среди советов также было найти "лиц, которые могли предоставить заем для осуществления инвестирования или приобретения объектов инвестирования".

Во время обысков выяснилось, что родственники чиновника действительно сменили телефоны на новые.

Также в доме, где проживают Наталья и Александр Матиенко - тесть и теща Кириленко, детективы нашли рукописные документы с заготовкой показаний для суда, в которых были учтены рекомендации по объяснению происхождения крупных сумм на элитную недвижимость.

"Эти записи свидетельствуют о том, что это не изложение тех обстоятельств, которые действительно имели место, а построение версий, которые будут лучше звучать в суде" , - резюмировала в суде прокурор САП Валентина Гребенюк.

Как и было написано в рекомендациях, в суде тесть Кириленко сообщил, что деньги на многочисленное имущество, оформленное на них с женой, он занял у третьего лица - хотя ранее эта версия не звучала.

Во время заседания прокурор САП назвала адрес, с которого направлялись рекомендации по делу чиновника - fedytnykvv@gmail.com, но не указала, кому именно он принадлежит.

Как выяснили "Схемы", это почта Василия Федитника - адвоката юридической компании Legal Strategy. Именно эту почту он указывает в своих научных статьях и на различных сервисах.

В частности, эту почту как контакт Федитника Василия Николаевича журналисты нашли в утечках из баз данных клиентов частной медицинской лаборатории "Синэво" и пользователей оператора по продаже билетов mticket. В привязке к почте также указывается действительный номер телефона юриста.

Василий Федитник ранее работал в адвокатском объединении "Татаров, Фаринник, Головко", в 2019 году как адвокат этой фирмы он защитил диссертацию.

В том же 2019 году Федитник защищал известного столичного застройщика и экс-депутата Максима Микитася по делу НАБУ о возможных злоупотреблениях и хищении денег на сумму более 81 миллиона гривен при строительстве жилья для Нацгвардии.

Это строительство вела компания "Укрбуд", президентом которой был бывший депутат Микитась, а Татаров в то время был одним из главных должностных лиц "Укрбуда" - юристом компании. НАБУ также сообщало о подозрении самому Татарову в возможной причастности к фальсификации экспертизы по этому делу. Татаров обвинения отвергал.

В сентябре 2021 года "Украинская правда" обнародовала расследование о визитерах празднования дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Среди гостей мероприятия был и адвокат Василий Федитник, с которым Татаров по-приятельски себя вел.

В 2022 году Федитник, как адвокат Legal Strategy, вместе с Татаровым, который на тот момент уже два года как работал в Офисе президента, стали соавторами научного заключения к проекту Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно избрания меры пресечения к военнослужащим, совершившим военные преступления во время действия военного положения)".

Адвокат Кириленко по поводу найденных переписок сообщил, что Наталья и Александр Матиенко, родители жены Кириленко, "были свободны обращаться за правовой помощью к любому".