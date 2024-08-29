Украина потеряла первый самолет F-16 – WSJ

Украинский истребитель F-16 уничтожен в авиакатастрофе в понедельник. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на американского чиновника, сообщает Радио Свобода.

По предварительным данным, самолет не был сбит вражеским огнем, хотя инцидент произошел во время массированных ракетных обстрелов со стороны России в понедельник 26 августа, сказал чиновник. Скорее всего, катастрофа произошла в результате ошибки пилота, говорится в материале.

Официальных комментариев пока нет. Воздушные силы ВСУ информацию не комментировали.

Ранее Зеленский заявил, что Украина впервые применила истребители в бою, чтобы сбить российские ракеты во время массированной атаки России.

В ночь на понедельник, 26 августа, российские войска нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности, по топливно-энергетическому сектору страны. В Воздушных силах отметили, что войска РФ запустили по Украине 127 ракет и 109 ударных БПЛА. В результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель – 102 ракеты и 99 ударных БПЛА.

Прибывшие в Украину первые истребители F-16 показали во время торжеств ко Дню Воздушных сил ВСУ 4 августа.

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