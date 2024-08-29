Киевсовет на миллиард увеличил финансирование Сил обороны

Киевсовет увеличил на 1,1 млрд грн финансирование городской целевой программы по организации военной службы, выполнения воинского долга, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в городе Киеве "Защитник Киева" на 2024 год.﻿ Со ссылкой на пресс-службу КГГА, сообщает Экономическая правда.

Как рассказал заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, также 29 августа киевские депутаты приняли решение, согласно которому Киев передаст еще 1310 дронов MAVIC 3T пяти бригадам: 3-й штурмовой, 5-й штурмовой бригаде, 112-й и 241-й бригадам территориальной обороны столицы и 4-й бригаде Нацгвардии Украины "Рубеж".

Также Киевсовет принял решение передать трем воинским частям пять автомобилей, которые были на балансе "Муниципальной охраны" Киева.