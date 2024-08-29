Италия не позволит Украине бить по территории РФ своим оружием

Италия не будет разрешать Украине наносить удары переданным оружием по территории России. Ее позиция в этом вопросе не изменилась. Об этом заявил перед встречей глав МИД Евросоюза министр иностранных дел Антонио Таяни, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что «каждая страна решает лично, разрешать ли Украине атаковать Россию переданным оружием».

По словам Таяни, Италия предоставила в основном оборонное оружие. В частности, сейчас она намерена передать систему ПВО SAMP/T, которая "не может быть использована на российской территории".

«Мы повторяем, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, НАТО не находится в состоянии войны с Россией, поэтому для Италии позиция остается такой: использовать наше оружие на украинской территории. А другие страны будут решать, как они считают нужным» , – заявил глава МИД.

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