Подозреваемый Германией в подрыве российских газопроводов "Северные потоки" украинец Владимир Журавлев мог ускользнуть из рук следствия благодаря отказу польской стороны сотрудничать. Об этом говорится в новом расследовании немецких СМИ – Spiegel и ZDF, а также датского общественного вещателя DR, сообщает Европейская правда.

СМИ узнали, что Журавлев с женой и тремя детьми въезжал из Польши в Германию в мае 2024 года – то есть незадолго до того, как его объявили подозреваемым и прокуратура выдала ордер на его арест.

Далее семья на пароме отправилась в Данию, осталась на три дня в местном отеле, после чего вернулась паромом в немецкий Росток, а оттуда – отправилась на автомобиле в Польшу, где посетила с многочасовым визитом двоюродную сестру жены Журавлева (это сама женщина подтвердила журналистам).

В первую неделю июня суд в Германии выдал ордер на арест Журавлева, а 21 июня Берлин отправляет европейский ордер на арест Польше, где еще может находиться мужчина.

Собеседники СМИ утверждают, что Варшава, несмотря на обещания помочь с арестом, на самом деле поступала наоборот и, возможно, даже предупредила Журавлева о возможном аресте.

"В кулуарах немецких властей поговаривают, что польские чиновники говорили: "Почему мы должны его арестовывать? Он для нас герой!" , – пишет Spiegel.

По информации СМИ, семья Журавлевых планировала еще один визит в Копенгаген на август, но 26 июня жена отменила бронирование в отеле. Вскоре после этого Журавлев выезжает в Украину на авто.

"По информации из источников в органах безопасности, это был автомобиль с дипломатическими номерами, которым пользуется посольство Украины в Варшаве" , – утверждает Spiegel, не приводя деталей.

Напомним, 15 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.