Генштаб ВСУ подтвердил потерю F-16 и гибель пилота

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что во время отражения ракетного удара со стороны России потерпел катастрофу самолет истребители F-16, летчик погиб. Со ссылкой на Генштаб ВСУ, сообщает Украинская правда.

"Во время отражения ракетного удара со стороны РФ по территории Украины, вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных Сил Украины.

В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага.

Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб" , - говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

29 августа ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 26 августа в Украине потерпел катастрофу истребитель F-16.

26 августа, отражая российский массированный комбинированный ракетно-авиационный удар, погиб летчик Алексей Месь.