ВСУ не считают причиной трагедии с F-16 ошибку пилота – CNN

Телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском военном ведомстве информировал, что в катастрофе истребителя F-16 погиб ведущий украинский пилот с позывным "Мунфиш" Алексей Месь.﻿﻿, сообщает Украинская правда.

"Пилот Алексей Месь, известный как "Мунфиш", погиб в катастрофе во время "отражения крупнейшей в истории воздушной атаки" России на Украину" , - говорится в материале.

Источник добавил, что Вооруженные силы Украины не считают причиной инцидента ошибку пилота.