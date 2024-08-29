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ВСУ не считают причиной трагедии с F-16 ошибку пилота – CNN

ВСУ не считают причиной трагедии с F-16 ошибку пилота – CNN
Фото: president.gov.ua

Телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском военном ведомстве информировал, что в катастрофе истребителя F-16 погиб ведущий украинский пилот с позывным "Мунфиш" Алексей Месь.﻿﻿, сообщает Украинская правда.

"Пилот Алексей Месь, известный как "Мунфиш", погиб в катастрофе во время "отражения крупнейшей в истории воздушной атаки" России на Украину", - говорится в материале.

Источник добавил, что Вооруженные силы Украины не считают причиной инцидента ошибку пилота.

"Сейчас ведется расследование авиакатастрофы, и к участию в нем будут приглашены международные эксперты, добавил источник", - сообщает CNN.

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