ВСУ не считают причиной трагедии с F-16 ошибку пилота – CNN
Телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском военном ведомстве информировал, что в катастрофе истребителя F-16 погиб ведущий украинский пилот с позывным "Мунфиш" Алексей Месь., сообщает Украинская правда.
"Пилот Алексей Месь, известный как "Мунфиш", погиб в катастрофе во время "отражения крупнейшей в истории воздушной атаки" России на Украину", - говорится в материале.
Источник добавил, что Вооруженные силы Украины не считают причиной инцидента ошибку пилота.
"Сейчас ведется расследование авиакатастрофы, и к участию в нем будут приглашены международные эксперты, добавил источник", - сообщает CNN.