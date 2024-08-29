В Чехии заверили, что поставки артснарядов в рамках их инициативы идут по плану

Все поставки в рамках чешской инициативы по боеприпасам происходят в соответствии с контрактами, что высоко оценил Киев.﻿﻿ Со ссылкой на заявление на встрече в Брюсселе министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которого цитирует Ceske Noviny, сообщает Украинская правда.

Прага уже объявила, что благодаря чешской инициативе по боеприпасам Украина получит 100 000 единиц боеприпасов в течение июля-августа. До конца года в Украину может быть доставлено всего 500 000 единиц крупнокалиберных боеприпасов.

Ситуация в Украине стала первой темой, которую обсудили министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза на сегодняшней неформальной встрече.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба упомянул о задержке в доставке военной помощи.

"С боеприпасами обещание выполняется, речь идет больше об усилиях по обеспечению противовоздушной обороны. Ситуация сложная, потому что систем противовоздушной обороны мало, и каждый защищает их, потому что нужно иметь возможность защищать и свое собственное воздушное пространство" , – сказал Липавский.

На заседании Чехия вновь призвала поддержать ее предложение по ограничению передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне.

"Есть группа стран, которые нас поддерживают. Румыния, Польша, Дания, Нидерланды, три страны Балтии. Но мне нужно расширить эту группу и поговорить с теми, кто не хочет" , – сказал Липавский.

Чехия уже девять месяцев настаивает на том, чтобы Европейский Союз ограничил передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Согласно предложению, российские дипломаты получат визы и разрешения на проживание, которые позволят им передвигаться только в пределах страны пребывания, а не по всему Шенгену.

"Это предложение, которое должно способствовать ограничению шпионской деятельности России в Европе" , – добавил Липавский.

Некоторые страны, например, Германия, Венгрия или Италия, имеют проблемы с этим мероприятием, они особенно опасаются ответных шагов со стороны Москвы.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. А до конца года их общее количество должно достичь полмиллиона.