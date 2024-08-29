Президент Чехии считает, что Украина сама должна решать, атаковать ли РФ самолетами F-16
Президент Чехии Петр Павел, отвечая на вопрос французского телевидения о возможном использовании украинцами истребителей F-16 для атак на цели на территории России, заявил, что Украина должна сама решать, каким образом использовать предоставленное ей оружие, в том числе самолеты F-16. Со ссылкой на Novinky, сообщает Украинская правда.
"Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине против агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как использовать эти поставки оружия", - сказав Павел.
По его мнению, нанесение Украиной ударов по объектам на территории России является абсолютно легитимным.
"Если бы не тот факт, что Россия начала агрессию, и что она уже давно поражает цели на украинской территории, Украине не пришлось бы поражать ни одной цели в России", - напомнил он.