Президент Чехии считает, что Украина сама должна решать, атаковать ли РФ самолетами F-16

Президент Чехии Петр Павел, отвечая на вопрос французского телевидения о возможном использовании украинцами истребителей F-16 для атак на цели на территории России, заявил, что Украина должна сама решать, каким образом использовать предоставленное ей оружие, в том числе самолеты F-16. Со ссылкой на Novinky, сообщает Украинская правда.

"Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине против агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как использовать эти поставки оружия" , - сказав Павел.

По его мнению, нанесение Украиной ударов по объектам на территории России является абсолютно легитимным.