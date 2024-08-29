Бразилия не известила Украину о намерении представить совместный мирный план с Китаем

Бразилия не предупреждала Украину о намерении представить вместе с Китаем мирный план по завершению войны России против Украины. ﻿﻿Об этом рассказал в интервью посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, сообщает Украинская правда.

"Бразильцы с нами этой идеей не делились. И это для нас вызов – отсутствие доверия, когда ты идешь к дипломатическому советнику, прекрасно общаешься, спрашиваешь, какие планы, какая будет позиция (на Саммите мира - ред.), но только потом видишь, что на самом деле они готовят альтернативный подход" , - сказал он.

По мнению Мельника, совместный мирный план по урегулированию войны в Украине является взаимовыгодным для Китая и Бразилии: КНР "понимает, что ни один план, который он готовит, не будет поддержан коллективным Западом, если это будет исключительно китайский план", а Бразилия хочет с помощью Китая получить для себя роль одного из мировых лидеров.

Напомним, Китай и Бразилия совместно обнародовали "консенсус из шести пунктов" по содействию "политическому решению украинского кризиса". В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что этот план "получил положительную реакцию у более 110 стран мира".

Бразилия одна из стран, которые не подписали итоговое коммюнике Глобального саммита мира, проходившего 15-16 июня в Швейцарии.