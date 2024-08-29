В РФ арестовали бывшего заместителя министра обороны

В России по подозрению в мошенничестве арестовали бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова. Ему грозит до 10 лет колонии﻿. Со ссылкой на росСМИ, сообщает Деловая столица.

В Следственном комитете РФ отметили, что Попов, отвечавший за развитие парка "Патриот", обогащался за его счет совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, пишут роспропагандисты РИА Новости.

Следствие также установило, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставки различных материальных ценностей на свой загородный участок в Красногорском районе за счет парка.

Кроме того, в Следственном комитете говорят, что он принуждал руководителей коммерческих организаций выполнять строительно-монтажные работы у себя в апартаментах, при этом не платил за них.

Как пишет издание, в собственности Попова и членов его семьи находятся объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Их общая стоимость – более 500 млн рублей. Правоохранители проверяют законность приобретения.

В издании впоследствии добавили, что Павлу Попову грозит до 10 лет колонии по делу о мошенничестве.

Российская служба Радио Свобода сообщила, что военный суд в Москве отправил Попова в СИЗО.