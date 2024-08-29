Среди версий трагедии F-16 есть "дружеский огонь" своей ПВО - СМИ

В украинском военном командовании рассматриваются различные версии крушения истребителя F-16, среди которых как ошибка пилота, так и "дружественный огонь" своих ПВО. Со ссылкой на неназванного представителя Воздушных сил Украины, сообщает Голос Америки.

На условиях анонимности представители ВС заявил, что "рассматриваются различные версии, включая "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота".

"Но точно причины будут известны только после завершения расследования" , - сказал он.

Ранее в официальном сообщении Генштаба ВСУ указывалось, что в ходе воздушного боя с самолетом F-16 во время захода на следующую цель "была потеряна связь".

"Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб" , - говорится в сообщении Генштаба.

В этом же сообщении указано, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.