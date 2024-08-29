Боррель сделал заявление относительно ударов Украиной оружием стран ЕС по РФ
Министры иностранных дел Европейского Союза на заседании в Брюсселе обсудили возможное снятие с Украины ограничений на удары по целям в России. Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Европейская правда.
Боррель отметил, что министры Евросоюза обсуждали возможность снятия ограничений на радиус действия оружия, предоставленного Украине.
"В конце концов, вывод заключается в том, что это – решение отдельного государства, и государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств. И каждое из них будет принимать решение, которое считает целесообразным", – добавил он.
Топ-дипломат Евросоюза обратил внимание, что некоторые государства-члены ЕС не предоставляют Украине дальнобойных ракет, "поэтому это не то решение, в котором они имеют какую-либо практическую вовлеченность".
"Поэтому это не решение на европейском уровне", – констатировал Боррель.