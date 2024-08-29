В Израиле заявили о ликвидации командира Исламского джихада

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации пятерых палестинских боевиков, среди которых был командир группировки Исламский джихад. Со ссылкой на CNN, сообщает Новое время.

Бои начались после масштабного рейда Израиля 28 августа, направленного на уничтожение «исламско-иранской террористической инфраструктуры». Среди погибших — Мухаммад Джаббер, лидер Исламского джихада, которого ЦАХАЛ обвинил в террористических нападениях на гражданских.

За первый день операции ЦАХАЛ заявил об уничтожении 12 боевиков и обезвреживании десятков взрывных устройств.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил о необходимости противодействовать сотрудничеству Ирана с ХАМАС и Хезболлой, которые пытаются создать «восточный фронт» против Израиля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил «глубокую обеспокоенность» операцией Израиля, призвав к «немедленному прекращению боевых действий».