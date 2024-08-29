Энергосистема после массированного обстрела 26 августа остается целостной - Минэнерго

После российской массированной атаки 26 августа энергосистема Украины остается «целостной и сбалансированной». Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает Новое время.

По словам Гринчук, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Она добавила, что сейчас на всех поврежденных объектах продолжаются работы по восстановлению - речь идет о разборе завалов, разминировании и замене разрушенного оборудования

«Работы продолжаются 24/7. Энергетикам удалось не допустить системной аварии. Система остается целостной и сбалансированной. Ситуация контролируемая» , — заявила Гринчук.

Также она отметила, что на энергообъектах продолжается также подготовка к зимнему сезону.

Ранее гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявлял, что на Киевской ГЭС продолжается разбор завалов после российского удара 26 августа. По его словам, эксперты пока не могут полностью оценить все технические последствия атаки.