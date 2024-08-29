Покровское направление: У Путина, вероятно, есть 10-12 недель для достижения целей - Sky News

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, хочет обеспечить сухопутный коридор между оккупированным Крымом и Донецкой областью. Об этом пишет Sky News, сообщает Новое время.

По словам военного аналитика Шона Белла, летом основные усилия России были направлены на захват части Донецкой области, находящейся под контролем Украины. Несмотря на значительные потери, россияне продолжают «медленное, но уверенное» продвижение, отмечается в материале.

Sky News пишет, что Покровск для ВСУ является стратегически важным логистическим и транспортным узлом в регионе, а российский диктатор Путин понимает, что зимой будет сложно поддерживать динамику продвижения. Из-за этого у него есть, возможно, 10−12 недель, чтобы «достичь своих целей», сказано в материале.

Sky News также пишет, что если российские оккупанты захватят Покровск до зимы, то Путин может дать понять, что готов к переговорам о прекращении войны.