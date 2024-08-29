Генштаб: За сутки на Покровском направлении было 40 штурмов, на Кураховском - 30

На Покровском направлении российские оккупанты с начала суток совершили 40 атак на позиции Сил обороны и населенные пункты. Восемь боестолкновений до сих пор продолжаются﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 29 августа, сообщает Деловая столица.

Враг продолжает активные наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск. С начала суток произошло 156 боевых столкновений, противник нанес три ракетных удара с применением трех ракет, 43 авиационных удара, сбросив 60 КАБов, более 500 ударов дронами-камикадзе и осуществил около трех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками. Отражены две атаки в районах Липцев и Волчанска. Еще два боестолкновения продолжается. Ситуация контролируется. Ориентировочные потери вражеских войск в настоящее время составили 56 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина, десять единиц автомобильной и единица специальной техники, также уничтожены 34 БпЛА. Повреждены два танка, боевая бронированная машина и две артиллерийские системы.

На Купянском направлении противник 24 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой. В настоящее время продолжаются пять вражеских атак.

На Лиманском направлении враг атаковал двадцать раз, пытался продвинуться в направлении н.п. Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Торское и в Серебрянском лесу. Сейчас идет бой близ Невского.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили семь штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского и Выемки. До сих пор длится три боестолкновения, противник пытается прорваться в сторону Звановки.

На Краматорском направлении имели место восемь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Клещиевки, Андреевки и Часового Яра, однако попытки наступления врага на позиции Сил обороны Украины были отбиты нашими защитниками.

На Торецком направлении враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону. С начала суток оккупанты совершали штурмовые действия вблизи Торецка, Железного, Нелиповки и Сухой Балки. До сих пор продолжаются бои вблизи Торецка и Дачного.

На Покровском направлении враг интенсивно атакует украинских защитников. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. В общей сложности, 32 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений – продолжаются. Ситуация сложная, но наши воины делают все для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 225 человек убитыми и ранеными. Уничтожены две артиллерийские системы, РСЗО, пять автомобилей и единица специальной техники. Кроме того, автомобиль и одна вражеская пушка были повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 30 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах н.п. Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. Подразделения Сил обороны отразили 26 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении произошло 14 боестолкновений. Продолжаются бои вблизи Угледара, Константиновки и Водяного. Ситуация контролируется силами обороны Украины.

На Ореховском направлении три атаки врага отбиты нашими защитниками в течение дня у Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении наши воины один раз дали жесткий отпор русским захватчикам.