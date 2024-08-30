Чичерина похвасталась сумкой Сhanel, украденной мародерами в Украине

Российская певица Юлия Чичерина рассказала, что ей подарили "трофейную" сумку французского бренда Chanel, сообщает Деловая столица.

Так, Чичерина появилась в кадре с бойцами российской оккупационной армии в Украине.

По словам певицы, которая поддерживает войну, на фронте "поймали французов".

"Это у них патронташи такие" , — засмеялась Чичерина.

Россиянка в кадре все время кривлялась.

"Внимание, российские мародеры! Чичерина похвасталась украденной в Украине сумкой Chanel" , — предупредили в Сети.

Внимание, российские марадеры!Чичерина похвасталась украденной в Украине сумкой CHANEL. pic.twitter.com/lwCujtSRLF — LaraFilinskayaUkraine???????? (@LaraFilinni) August 30, 2024

Напомним, в ноябре 2023 года Юлия Чичерина, которой в Украине грозит пожизненное заключение за оправдание агрессии РФ против нашей страны, решила обратиться к ее жителям. В нем певица призвала украинцев "опомниться".