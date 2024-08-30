Чичерина похвасталась сумкой Сhanel, украденной мародерами в Украине
Российская певица Юлия Чичерина рассказала, что ей подарили "трофейную" сумку французского бренда Chanel, сообщает Деловая столица.
Так, Чичерина появилась в кадре с бойцами российской оккупационной армии в Украине.
По словам певицы, которая поддерживает войну, на фронте "поймали французов".
"Это у них патронташи такие", — засмеялась Чичерина.
Россиянка в кадре все время кривлялась.
"Внимание, российские мародеры! Чичерина похвасталась украденной в Украине сумкой Chanel", — предупредили в Сети.
Напомним, в ноябре 2023 года Юлия Чичерина, которой в Украине грозит пожизненное заключение за оправдание агрессии РФ против нашей страны, решила обратиться к ее жителям. В нем певица призвала украинцев "опомниться".