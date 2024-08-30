ВСУ фактически потеряли контроль над Новогродовкой - DeepState

На Покровское направление Россия привлекла значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Сейчас они используются для штурма в районе Селидово и Новогродовки.﻿ Об этом рассказал соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула, сообщает Цензор.НЕТ.

"За последние две с половиной недели враг достиг существенных успехов на Покровском направлении. Это связано с тем, что россияне привлекли значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Сейчас они используются для штурмовых действий в районе Селидово и Новогродовки" , - отметил Микула.

По его словам, наши войска в определенной степени не были готовы к интенсивному давлению со стороны врага.

"На данный момент фактически потерян контроль над Новогродовкой. Враг уже заходит в Селидово и пытается продвинуться к Украинску, еще одному ключевому городу на этом участке" , - добавил аналитик DeepState.

29 августа в DeepState сообщили, что российские захватчики установили свой флаг на админзданиях шахты "Котляревская" восточнее Селидово.