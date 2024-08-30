Бельгия поможет восстанавливать Киевскую и Черниговскую области

Бельгия берет патронат над Киевом и областью, а также над Черниговом и областью и планирует направить 150 млн евро на восстановление социальной и энергетической инфраструктуры, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины со ссылкой на меморандумы, которые подписали и.о. министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Шкураков и директор Бельгийского агентства по развитию Enabel в Украине Дирк Депре.

Документы предусматривают, что стороны будут реконструировать, обновлять и строить объекты образования, здравоохранения и энергетической инфраструктуры.