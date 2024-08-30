Авиаудар окупантов по Харькову: минимум четверо погибших, десятки раненых
В Харькове российские террористы попали авиабомбой по 12-этажному жилому дому, по меньшей мере три человека погибли, среди них ребенок, 28 раненых. Об этом сообщил в Телеграмме городской голова Игорь Терехов.
"По предварительной информации, в Индустриальном районе есть попадание по 12-этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется. Также есть предварительная информация об ударе по Немышлянскому району. В центре вроде бы обошлось без жертв, но обследование места попадания КАБа обследуется", - рассказал Терехов.
"Уже известно о трех погибших в многоэтажке в Индустриальном районе", - добавил он в следующем сообщении.
Кроме того, в Немышлянском районе Харькова оккупанты убили ребенка на детской площадке. Еще по меньшей мере три человека ранены.
Об этом сообщил в Телеграмме городской голова Игорь Терехов.
"В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочка. Еще минимум три человека в этом районе ранены. В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших", - сообщил мэр.
Ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Телеграмме, что днем 30 августа россияне нанесли авиаудары по Харькову и Чугуеву, в Харькове есть попадания по гражданской инфраструктуре и в жилую многоэтажку, есть погибшие и раненые.
Впоследствии он добавил, что повреждено образовательное учреждение.
По информации начальника Харьковской ОВА, известно уже о 28 раненых в результате ударов, медики продолжают работать на местах попаданий.
Олег Синегубов уточнил, что девочке, которая погибла в Харькове, было 14 лет.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар КАБом по жилым домам в Харькове. Он сообщил, что в спасательной операции задействованы все службы, и поблагодарил спасателей.
«Удара… не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это совершенно справедливая потребность. И нет никакой рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней», — подчеркнул он.