Авиаудар окупантов по Харькову: минимум четверо погибших, десятки раненых

В Харькове российские террористы попали авиабомбой по 12-этажному жилому дому, по меньшей мере три человека погибли, среди них ребенок, 28 раненых. Об этом сообщил в Телеграмме городской голова Игорь Терехов.

"По предварительной информации, в Индустриальном районе есть попадание по 12-этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется. Также есть предварительная информация об ударе по Немышлянскому району. В центре вроде бы обошлось без жертв, но обследование места попадания КАБа обследуется" , - рассказал Терехов.

"Уже известно о трех погибших в многоэтажке в Индустриальном районе" , - добавил он в следующем сообщении.

Кроме того, в Немышлянском районе Харькова оккупанты убили ребенка на детской площадке. Еще по меньшей мере три человека ранены.

Об этом сообщил в Телеграмме городской голова Игорь Терехов.

"В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочка. Еще минимум три человека в этом районе ранены. В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших" , - сообщил мэр.

Ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Телеграмме, что днем 30 августа россияне нанесли авиаудары по Харькову и Чугуеву, в Харькове есть попадания по гражданской инфраструктуре и в жилую многоэтажку, есть погибшие и раненые.

Впоследствии он добавил, что повреждено образовательное учреждение.

По информации начальника Харьковской ОВА, известно уже о 28 раненых в результате ударов, медики продолжают работать на местах попаданий.

Олег Синегубов уточнил, что девочке, которая погибла в Харькове, было 14 лет.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар КАБом по жилым домам в Харькове. Он сообщил, что в спасательной операции задействованы все службы, и поблагодарил спасателей.