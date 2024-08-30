Авиаудар окупантов по Харькову: пятеро погибших, десятки раненых (Обновлено)

В Харькове российские террористы попали авиабомбой по 12-этажному жилому дому, по меньшей мере три человека погибли, среди них ребенок, 28 раненых. Об этом сообщил в Телеграмме городской голова Игорь Терехов.

"По предварительной информации, в Индустриальном районе есть попадание по 12-этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется. Также есть предварительная информация об ударе по Немышлянскому району. В центре вроде бы обошлось без жертв, но обследование места попадания КАБа обследуется" , - рассказал Терехов.

"Уже известно о трех погибших в многоэтажке в Индустриальном районе" , - добавил он в следующем сообщении.

Кроме того, в Немышлянском районе Харькова оккупанты убили ребенка на детской площадке. Еще по меньшей мере три человека ранены.

Об этом сообщил в Телеграмме городской голова Игорь Терехов.

"В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочка. Еще минимум три человека в этом районе ранены. В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших" , - сообщил мэр.

Ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Телеграмме, что днем 30 августа россияне нанесли авиаудары по Харькову и Чугуеву, в Харькове есть попадания по гражданской инфраструктуре и в жилую многоэтажку, есть погибшие и раненые.

Впоследствии он добавил, что повреждено образовательное учреждение.

По информации начальника Харьковской ОВА, известно уже о 28 раненых в результате ударов, медики продолжают работать на местах попаданий.

Олег Синегубов уточнил, что девочке, которая погибла в Харькове, было 14 лет.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар КАБом по жилым домам в Харькове. Он сообщил, что в спасательной операции задействованы все службы, и поблагодарил спасателей.

«Удара… не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это совершенно справедливая потребность. И нет никакой рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней» , — подчеркнул он.

Глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что оккупанты, предварительно, атаковали Харьков пятью УМПБ Д-30. Удары были нанесены с самолета Су-34 из Дубового Белгородской области в 25 км от границы.

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона Єдині новини, что в городе пять прилетов, кроме поврежденных многоэтажки и детской площадки, разрушено два частных дома. Предварительно, пострадали 40 человек.

17:24 Синегубов заявил, что количество погибших возросло до пяти.

17:25 Из поврежденного дома эвакуировали 12 человек, среди них ребенок, сообщил спикер ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко в комментарии Суспільному.

17:36 Олег Синегубов рассказал о последствиях российских ударов по Харькову:

в Индустриальном районе — прилет в 12-этажный дом. Погибли три человека, повреждено пять машин;

еще один прилет в том же районе — в детскую площадку, погибла 14-летняя девочка, четверо пострадавших;

центральная часть города — попадание в землю, загорелась трава;

Слободской район — попадание в складское помещение, двое пострадавших;

в том же районе — повреждены три дома, пострадали шесть человек.

17:46 Синегубов уточнил, что около 20 пострадавших находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Некоторые люди потеряли конечности. Продолжается спасательная операция в жилом 12-этажном доме. На верхних этажах могут находиться люди, есть риск разрушения здания.

17:55 Количество пострадавших возросло до 47, сообщил Синегубов.

17:56 Офис генпрокурора заявил, что по факту массированной атаки по Харькову открыли уголовное дело (нарушение законов и обычаев войны, объединенное с умышленным убийством — ч.2 ст. 438 УК Украины). Повреждены 12-этажный дом, учебное заведение, жилые дома, гаражи.