Без решения проблемных исторических вопросов Украина не войдет в ЕС - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об операции "Висла" и заявил, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, а чтобы получить такое согласие, нужно соответствовать стандартам, в том числе культурно-политическим.﻿ Об этом пишет агентство PAP, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос о словах вице-премьера, главы Министерства обороны Владислава Косиняка-Камыша, который в июле заявил, что Украина не может быть принята в Европейский Союз, пока Варшава и Киев не решат вопрос Волынской трагедии, Туск сказал, что он был прав, но в то же время "не открыл Америку".

"Украина не будет членом Европейского Союза без согласия Польши. Украина должна соответствовать стандартам, а они разнообразны – это не только вопрос границы, торговли, правовых и экономических стандартов. Это также вопрос, я бы сказал, культурно-политических стандартов" , – отметил он.

По его словам, Союз не был бы создан без примирения между немцами и французами или немцами и поляками.

"Украинцы должны понимать, что вступление в Союз означает вхождение в сферу стандартов, которые касаются политической и исторической культуры" , – подчеркнул он.

В то же время глава польского правительства анонсировал, что будет "все четче и четче" объяснять, особенно во время польского председательства в Совете ЕС (в первой половине 2025 года), что в интересах Киева – урегулирование польско-украинских отношений.

"Эта история должна быть похоронена, если мы хотим строить хорошее будущее" , – подытожил Туск.

Туск отметил, что он очень хотел бы, чтобы "то, что является спорным, когда речь идет о польско-украинских отношениях", не было алиби для тех, кто имеет "пророссийские тенденции", – хотя они являются "маргинальными" в Польше.

Затем он признал, что имеет "однозначно негативную оценку того, что сказал украинский министр" Дмитрий Кулеба. Украина, добавил он, в любом случае должна будет "оправдать польские ожидания с точки зрения не столько захоронения истории, сколько обустройства наших отношений на основе правды об этой истории".

"Ведь я знаю, что эта правда не такая черно-белая, что с польской стороны есть только ангелы, а с украинской – преступления, но тем более важна правда, эксгумация и достоверная оценка того, что происходило во время и после Второй мировой войны – это те элементы, которые необходимы для налаживания хороших польско-украинских отношений" , – сказал он.

Министерство иностранных дел Украины ранее пояснило слова главы ведомства Дмитрия Кулебы, сказанные во время встречи с молодежью в Польше, которые вызвали возмущение польских оппозиционных политиков.

В МИД пояснили, что "отвечая на вопрос участницы молодежного форума в Ольштыне, министр иностранных дел Украины говорил о тысячах украинцев, которые в результате преступления коммунистического режима – операции "Висла" – были принудительно переселены из тех районов Польши, где они проживали сплоченной общиной".