В "Укрэнерго" сообщили, как в субботу будут действовать графики
В субботу 31 августа графики отключения света будут применять в течение суток. Со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.
Объемы отключений следующие:
- 00:00 - 16:00 - одна очередь отключений;
- 16:00 - 22:00 - две очереди отключений;
- 22:00 - 24:00 - одна очередь отключений;
Так, объем ограничений в субботу будет легче, чем в пятницу, когда отключалось до трех очередей потребителей.
Отмечается, что в объемах применения ограничений возможны изменения.