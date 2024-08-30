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В "Укрэнерго" сообщили, как в субботу будут действовать графики

В "Укрэнерго" сообщили, как в субботу будут действовать графики
Фото: Рixabay

В субботу 31 августа графики отключения света будут применять в течение суток.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Объемы отключений следующие:

  • 00:00 - 16:00 - одна очередь отключений;
  • 16:00 - 22:00 - две очереди отключений;
  • 22:00 - 24:00 - одна очередь отключений;

Так, объем ограничений в субботу будет легче, чем в пятницу, когда отключалось до трех очередей потребителей.

Отмечается, что в объемах применения ограничений возможны изменения.

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