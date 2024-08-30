В "Укрэнерго" сообщили, как в субботу будут действовать графики

В субботу 31 августа графики отключения света будут применять в течение суток.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Объемы отключений следующие:

00:00 - 16:00 - одна очередь отключений;

16:00 - 22:00 - две очереди отключений;

22:00 - 24:00 - одна очередь отключений;

Так, объем ограничений в субботу будет легче, чем в пятницу, когда отключалось до трех очередей потребителей.

Отмечается, что в объемах применения ограничений возможны изменения.