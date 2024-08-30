Под Белой Церковью массово гибнет рыба на реке Рось
На реке Рось, где зафиксировали массовый мор рыбы вчера отработала Государственная экологическая инспекция. Причина выяснена. Об этом рассказал первый заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.
Заметим, что 29 августа в Центр оперативного реагирования в Белой Церкви поступила информация о массовой гибели рыбы в районе Центрального пляжа на реке Рось.
"Вчера с самого утра там работала Государственная экологическая инспекция. Она зафиксировала убытки. Это была утечка с одного из предприятий", - пояснил Краснолуцкий.
Первый заместитель министра отметил, что сейчас принимаются меры для привлечения предприятия к ответственности и для того, чтобы локализовать эту утечку.
"Эта утечка не большая, поэтому сильного загрязнения нет. Это не может угрожать киевлянам, потому что там утечка не большая. Оно все размоется и войдет в предельно допустимые нормы", - подчеркнул он.
Напомним также о том, что на днях обнаружили загрязнение в реках Сейм и Десна. Сегодня Краснолуцкий сообщил, что Сейм был загрязнен с территории России.