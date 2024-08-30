Минобороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине Patriot

Министерство национальной обороны Румынии направило в парламент законопроект, предусматривающий передачу Украине румынского зенитно-ракетного комплекса Patriot.﻿ Со ссылкой на румынскую службу Радио Свобода, сообщает Новое время.

В законопроекте Министерство обороны Румынии заявило о намерении передать Украине зенитно-ракетную систему Patriot в самой современной модификации, которую страна получила из США.

В целом Румыния должна получить семь таких комплексов, из которых четыре уже находятся в стране, а две системы введены в эксплуатацию. Для официального оформления передачи предлагается внести изменения в закон от 2017 года, по которому Румыния приобрела семь систем Patriot в США на сумму почти 4 миллиарда долларов.

В документе также указано, что Бухарест получит новую систему противовоздушной обороны, профинансированную за счет партнеров, а парламент должен утвердить дополнительные расходы на сборы и комиссии в размере около 60 миллионов долларов.

Хотя законопроект не определяет конкретной даты передачи системы Patriot Украине, он подчеркивает необходимость осуществить это «как можно быстрее». Рассмотрение этого законопроекта начнется во время осенней сессии парламента, которая стартует 2 сентября.