Международное право разрешает Украине бить по территории РФ - Британия в ООН

Устав ООН дает право Украине "проектировать силу" на территорию России, которая является агрессором. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил политический координатор Постоянного представительства Великобритании при Организации Фергус Экерсли, сообщает Укринформ.

"Прямые удары по гражданской инфраструктуре – это военное преступление. Согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет право на самозащиту от нападений России. Это не лишает ее права проектировать силу на территорию России, если эти действия соответствуют международному праву" , - сказал Экерсли.

Он подчеркнул, что "Россия не может усиливать войну с собственной территории, наращивая удары по гражданскому населению, в то же время ожидая, что Украина не будет пытаться устранить источник угрозы".

"Мы продолжим снабжать Украину возможностями, необходимыми ей для защиты своего народа" , - отметил дипломат.

Экерсли обратил внимание, что ни Соединенное Королевство, ни наши партнеры не стремятся к прямой конфронтации с Россией или более широкой эскалации напряженности.

"Российская дезинформация, угрозы и ложные обвинения не помешают Соединенному Королевству или нашим союзникам непоколебимо поддерживать Украину, в том числе предоставляя ей необходимые для защиты своих жителей средства" , - подытожил он.

Напомним, в среду 30 августа Совет Безопасности ООН по запросу России проводил заседание в связи с поставкой Украине западного вооружения.j