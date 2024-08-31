ISW: Кремль проводит кампанию по оправданию падения рейтинга Путина из-за ситуации на Курщине

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), Кремль проводит сложную информационную кампанию, чтобы оправдать падение рейтинга правителя России Владимира Путина из-за ситуации в Курской области, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

Американские аналитики указывают на то, что российские государственные социологические агентства признают некоторый рост недовольства россиян Путиным и российскими властями на фоне вторжения Украины в Курскую область.

Фонд "Общественное мнение", российское государственное социологическое учреждение, опубликовал 30 августа опрос, проведенный 25 августа, который показал, что 28% респондентов выразили возмущение или недовольство действиями российских властей за последний месяц.

По данным экспертов, это более чем 25% и 18% в опросах, проведенных этим фондом 11 августа и 28 июля соответственно.Респонденты опроса не выражали такого высокого уровня недовольства со времени опроса, проведенного в ноябре 2022 года, после первого месяца непопулярной частичной мобилизации в России.

Российский государственный Центр изучения общественного мнения (ГЦИОМ) отметил, что рейтинг Путина упал на 3,5 процента до 73,6 процента в период с 12 по 18 августа - ISW отмечает, что это рекордное падение рейтинга Путина, даже среди кремлевских социологов, с момента начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

ГЦИОМ РФ обнародовал свой последний опрос по рейтингу поддержки Путина 30 августа, показав дополнительное падение на 1,2 процента до 72,4 процента в период с 19 по 25 августа.

"Эти опросы российских государственных социологических агентств не свидетельствуют об особо выраженном недовольстве и не являются достоверным отражением реальных настроений в российском обществе.

Опросы, однако, свидетельствуют о том, что Кремль признает, что он должен принять, что общественное недовольство возросло после начала вторжения Украины в Курскую область".

В обзоре отмечают, что Кремль, вероятно, надеется, что ограниченное признание общественного недовольства защитит его от обвинений в том, что он игнорирует обеспокоенность российского общества украинским вторжением.

"Кремль, похоже, начал сложную информационную кампанию, направленную на оправдание перед своей внутренней аудиторией того, почему Россия предпочитает продолжение наступательных операций на востоке Украины, а не срочный вывод украинских войск из Курской области, и ограниченное признание недовольства может быть частью этой кампании".

Ключевые выводы ISW за 30 августа: