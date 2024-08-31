Украинским беженцам в Литве предстоит заменить свои документы: детали

Украинским беженцам в Литве предстоит заменить свои виды на жительство в конце года. Это связано с продлением временной защиты до 4 марта 2026 года, сообщает РБК-Украина.

Кому нужно будет менять документы и как это сделать, рассказывает lrt.lt и Департамент миграции литовского МВД.

Кому нужно будет обратиться для замены документов

Как сообщает Департамент миграции при МВД Литвы, разрешение на временное проживание украинским беженцам будут выдавать сроком действия до 4 марта 2026 года.

"Если украинские беженцы сейчас приезжают в Литву, то с сегодняшнего дня им сразу выдадут вид на временное проживание, которое действительный до марта 2026 года. Этим гражданам в конце года уже ничего делать не надо" , - пояснил главный советник Департамента миграции Рокас Пукинскас.

В то же время остальным украинцам со временной защитой нужно будет обратиться за заменой своих документов.

По данным ведомства, в Литве на основании временной защиты цифровые виды на временное проживание имеют 44 921 украинских беженцев. Их разрешения на временное проживание в Литве действительны до 4 марта 2025 года.

Как и в прошлом году, эти беженцы должны заменить свои документы в конце этого года.

"Осенью Департамент миграции распространит специальную информацию с уточнениями по замене тех справок, которые были выданы ранее и сейчас действительны до марта 2025 года. Это будет дополнительная информация, какой именно будет процедура замены имеющихся цифровых ВНЖ. Возможно, как и в прошлом году, гражданам Украины нужно будет явиться в Департамент физически" , - отметил чиновник.

В последние недели в Департаменте миграции ежедневно регистрируются в среднем 50-60 новоприбывших украинских беженцев.

Какие права связаны с видом на жительство для беженцев

Цифровой вид на временное проживание дает право на временное проживание в Литовской Республике и подтверждает, что его владельцу предоставлена временная защита в соответствии с Директивой Совета 2001/55/ЕС. Этом документ выдается только украинским беженцам от войны.

Украинские беженцы, вовремя не заменившие вид на временное проживание в Литве, могут в дальнейшем испытывать проблемы с получением некоторых медицинских услуг, подачей заявки на социальные выплаты, пособия на детей, подачей заявки на оплату отопления жилья, компенсации горячей или холодной воды, обращают внимание Департаменте миграции.

"Виды на временное проживание в Литве на основании временной защиты будут выдаваться украинским беженцам от войны независимо от их возраста и пола в случае, если они предоставили всю необходимую информацию и Департамент миграции принял положительное решение" , - отмечают в ведомстве.

Цифровой вид на временное проживание в Литве не является проездным документом и не заменяет его.

"В случае если владелец разрешения выезжает за границу, он должен иметь действительный проездной документ (паспорт), а цифровое разрешение на временное проживание должно храниться на его смарт-устройстве или иметь его распечатанную копию" , - объясняют в Департаменте миграции.

Как поменять вид на жительство

Иностранец может подать заявление о замене разрешения на проживание за 4 месяца до истечения срока его действия. На рассмотрение такого заявления и принятие решения отводится 2 месяца в общем порядке и один месяц – в срочном порядке.

В литовской миграционной информационной системе MIGRIS под рубрикой для иностранцев нужно указать свое гражданство и выбрать раздел "Я лицо, выехавшее из Украины из-за боевых действий", а затем "Подать заявление о замене вида".

Нужно войти в свой аккаунт MIGRIS, предоставить запрашиваемую информацию, выбрать отдел обслуживания клиентов, дату и время визита.

"Приезжайте лично в забронированное время. В том случае, если у иностранца нет действительного проездного документа, при заполнении заявления необходимо добавить документ, удостоверяющий личность, который у него был до сих пор. Также это может быть просроченный паспорт, удостоверение личности" , - отмечают в ведомстве.

Если в период действия предыдущего вида на временное проживание человек оформил новый паспорт гражданина Украины для выезда за границу или новое удостоверение личности, их обязательно нужно добавить.

Отмечается, что заявление нужно заполнять всем лицам, желающим поменять вид на временное проживание. Заявление за несовершеннолетнего ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, заполняет один из родителей (усыновитель или опекун).

"При этом в заявлении обязательно указывается имя, фамилия, дата рождения лица, заполняющего заявление, может быть указан персональный код, предоставленный Литвой. Заявление заполняется через MIGRIS, в заявлении следует указать, кто подает заявление – один из родителей ( усыновителей), опекун (попечитель), другой законный представитель или уполномоченный представитель" , - объясняют в Департаменте миграции.

После подачи заявления и бронирования времени визита все украинские беженцы от 2 лет должны будут лично прийти в отдел обслуживания клиентов.