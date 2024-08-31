В Армении произошло аварийное отключение АЭС

На Армянской атомной электростанции вечером 30 августа произошло аварийное отключение от сети, сообщает Деловая столица.

Об этом заявили в Министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении.

Инцидент произошел около 21:55 по местному времени, когда Армянская АЭС была отключена от энергосистемы в режиме аварийной остановки.

"Причиной остановки стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели станцию в режим безопасной остановки" , – объясняют в министерстве.

В настоящее время персонал станции работает над ее перезапуском.

Армянская АЭС является единственной атомной электростанцией на Южном Кавказе и состоит из двух энергоблоков. Введена она в эксплуатацию в 1976 году и расположена примерно в 25 километрах от Еревана.