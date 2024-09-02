В Белгороде прогремела серия взрывов, произошли пожары и разрушения

В Белгороде (Российская Федерация) ранним утром 2 сентября прозвучала серия взрывов, работали силы и средства противовоздушной обороны из-за обстрела. В результате произошли пожары и разрушения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и местные паблики.

По словам российского чиновника, силы ПВО работали как в Белгороде, так и в районе.

"В городе Белгороде есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля" , - говорит губернатор.

Он добавил, что в населенном пункте Дубово "загорелись 2 дома и 4 автомобиля", и на местах работают экстренные службы и пожарные.

Российская сторона традиционно обвиняет Украину в обстреле. Росмедиа также пишут, что среди пострадавших объектов есть детский сад в городе Белгород.

Кроме того, в сети опубликовали кадры о данной атаке и последствиях в Белгороде и районе.

Взрывы в Белгороде и области

Напомним, перед тем в Белгороде произошли сильные взрывы вечером 30 августа . Местные власти заявили о работе ПВО и прямом попадании снаряда.

Ранее, 25 августа, в Ракитянском районе Белгородской области произошел сильный пожар якобы в результате "прилетов" после обстрела. Также сообщалось о жертвах.

29 июля россияне заявили о пожаре на подстанции в Белгородской области якобы из-за атаки дронов.

Ранее российский Белгород подвергся обстрелу ночью 9 июля, и в результате "прилетов" были повреждения инфраструктуры.