Украина присоединится к Североатлантическому альянсу как суверенная, независимая страна в пределах границ 1991 года. Остальные варианты не обсуждались, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Отвечая на вопрос о вступлении в НАТО "частями", то есть территориями, контролируемой Украиной де-факто, Стефанишина заявила:

"Я не считаю, что Украина должна предлагать сейчас какие-то решения до того, как союзники не предложили украинское членство в Альянсе".

По ее словам, Украина будет слышать всех союзников, вести переговоры с каждым из 32 государств-членов НАТО.

"Мы не будем никогда задавать вопросы относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО" , - сказала она.

Стефанишина пояснила, что на этапе, когда речь будет о ратификации решения о признании Украины в НАТО, Киев будет общаться со всеми, и этот процесс будет открытым, публичным.

"Но на данном этапе между Украиной и союзниками не создан ни один формат, где такие дискуссии могут иметь место" , - добавила она.

Напомним, в августе 2024 года абсолютное большинство украинцев продолжает демонстрировать свою неготовность выполнять требования России для окончания войны.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, на признание оккупированных территорий частью РФ ради прекращения войны готовы пойти только 9% украинцев, а неприемлемым считает 81%.

Готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили 18,5% украинцев, но большинство считает это неприемлемым (67%).

Неприемлем для абсолютного большинства украинцев и отказ от членства в Европейском Союзе (71%), а готовых откзаться - 17%.