Кулеба после атаки РФ вновь призвал Запад снять ограничения на удары вглубь России

Глава МИД Дмитрий Кулеба после утренней атаки РФ повторно призвал западных партнеров снять ограничения на удары по военным целям в глубине российской территории, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в X (Twitter).

Он отметил, что некоторые из баллистических ракет, выпущенных сегодня утром по украинскому гражданскому населению, были из Северной Кореи.

"Режимы в Пхеньяне и Москве не имеют никаких ограничений на нанесение дальних ударов по любой точке Украины. Однако, защищаясь от этих двух варварских военных машин, Украина вынуждена воевать со связанными за спиной руками. Разве это не абсурд?" – спросил Кулеба.

"Партнерам Украины давно пора отказаться от безосновательных опасений и снять ограничения на законное право Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН, которое включает в себя право наносить удары по любым законным военным целям на российской территории", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что растущее военное сотрудничество между Путиным и Ким Чен Ыном представляет серьезную угрозу безопасности как для Европы, так и для Азии. В связи с этим он призвал азиатских партнеров рассмотреть возможность увеличения военной помощи Украине.

"Чем сильнее будет Украина и чем менее успешными будут российский и северокорейский диктаторы, тем стабильнее и безопаснее будет Европа и Азия", – заявил министр.

В ночь на 2 сентября РФ использовала для удара по Украине 58 воздушных средств – 35 ракет различных типов и 23 ударных БпЛА, ПВО ликвидировала 22 ракеты РФ различного типа и 20 "Шахедов".

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского Союза должны снять ограничения на использование предоставленного Украине оружия.