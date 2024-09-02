Жители девяти областей получат помощь на отопительный сезон: куда обращаться

Кабинет министров утвердил Порядок предоставления единовременного денежного пособия населению в течение отопительного сезона 2024/25 года на приобретение твердого печного бытового топлива. Сумма на сезон составит 21 тысячу гривен, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит постановление от 30 августа 2024 г. №993﻿.

Согласно постановлению, получателями денежной помощи на отопление являются люди, фактически проживающие в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях в 10-километровой зоне от государственной границы с РФ или линии столкновения (на момент подачи заявления) и/или на территориях активных боевых действий.

Денежная помощь выплачивается за счет средств международных организаций и составляет 21 тысячу гривен на домохозяйство за весь отопительный сезон 2024/25 года. Размер денежной помощи на отопление не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.

Документом установлено: люди, нуждающиеся в помощи, обращаются до 16 сентября 2024 года с заявлением в исполнительный орган местной власти.

В то же время денежная помощь на отопление не предоставляется в случае, когда получатель или другой член семьи (домохозяйства) уже получал какую-либо помощь (в натуральной или денежной форме) на отопительный сезон 2024/25 года, целью которой является обеспечение твердым печным бытовым топливом, кроме пособия из государственного или местного бюджетов.

Помощь на отопительный сезон

Напомним, в ноябре 2023 года Кабинет Министров одобрил экспериментальный проект о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива. Льготники могли получить 13,6 тысяч гривен, субсидианты – 16,2 тысяч гривен.

Выплаты могли получить люди, проживающие в жилых помещениях (домах), не получающие коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использующими природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления и на протяжении 2023-2024 годов.