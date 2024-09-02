Посол США осудила очередную атаку РФ перед первым днем учебного года
Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк осудила массированную воздушную атаку России по украинским городам в ночь перед первым учебным днем для школьников и студентов, сообщает Европейская правда.
Заявление она опубликовала в своем X (Twitter).
Бринк опубликовала фото из зданий в Киеве, поврежденных в результате комбинированной российской воздушной атаки.
"Когда украинские дети готовились к первому дню в школе, Россия рано утром атаковала Украину 35 ракетами и 23 беспилотниками, нанеся удары по гражданской инфраструктуре – в том числе учебных заведениях. Наша поддержка Украины остается непоколебимой, поскольку Россия продолжает эти отвратительные атаки", – написала посол США.
Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба после утренней атаки РФ повторно призвал западных партнеров снять ограничения на удары по военным целям в глубине российской территории.
Правительство Румынии 2 сентября одобрило проект закона о безвозмездной передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot, законодательное предложение направят в парламент для принятия в экстренном порядке.