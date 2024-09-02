ВР вскоре рассмотрит законопроект об официальном существовании Сил беспилотных систем – Костенко

Верховная Рада вскоре рассмотрит законопроект, который утверждает существование Сил беспилотных систем: парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал этот документ.﻿﻿ Со ссылкой на комментарий секретаря оборонного комитета ВР Романа Костенко, сообщает Украинская правда.

"Все рода войск, которые существуют в ВСУ, закреплены на законодательном уровне. Силы беспилотных систем созданы, но парламент еще не принял соответствующий закон, поэтому развивать их очень сложно. Сегодня (2 сентября - ред.) комитет поддержал проект закона об их официальном создании. На днях Верховная Рада проголосует за этот документ" , - сообщил он.