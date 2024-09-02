Российским ученым велели срочно придумать лекарство от старости - СМИ

Кремлевский режим потребовал от российских научно-исследовательских институтов срочно предоставить их наработки по борьбе со старением. Как пишет Медуза, с соответствующим письмом к ним обратился департамент науки и инновационного развития минздрава РФ, сообщает Новое время.

А вот главным лоббистом программы по созданию «новых технологий сбережения здоровья» стал глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, который является близким другом российского диктатора Владимира Путина.

«Мы получили эту бумагу, и я, честно говоря, офигел. Сам посыл меня озадачил. Ну конечно, нам сейчас, кроме этих старых пней, восстанавливать некого, ага. То есть ровно сейчас (во время войны против Украины) мы должны все бросить. Этот цинизм даже озадачивает» , — рассказал журналистам сотрудник одного из Национальных медицинских исследовательских центров РФ.

В частности, Ковальчук ожидает от российских ученых их предложений в следующих областях:

Разработка медицинской продукции, направленной на снижение бремени старения клеток (саркопении, старческой астении, остеопороза и т. д.), с оценкой биологического возраста различными методами;

Новые нейротехнологии и связанную с этим медицинскую продукцию, направленные на предупреждение и развитие когнитивных и сенсорных нарушений;

Методику коррекции иммунной системы на основе ее выявленных критических показателей в старении;

Новые медицинские технологии (включая медицинские изделия), основанные на «биопечати».

По словам одного из источников издания, создание такого проекта стало следствием «навязчивой идеи» самого Ковальчука, который бредит «вечной жизнью».

Он же курирует и федеральную программу по разработкам в области генетики — в которой участвует старшая дочь Путина, эндокринолог Мария Воронцова.

Кроме того, Ковальчук «руководил абсурдной расшифровкой генома русского человека и пугал российских сенаторов новым подвидом служебных людей, искусственно созданным в США.