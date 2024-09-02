Энергетики сообщили, как во вторник будут действовать графики

Во вторник 3 сентября графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток.﻿ Со ссылкой на пресс-службу ДТЭК, сообщает Экономическая правда.

"Согласно информации от "Укрэнерго" 3 сентября будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток" , - говорится в сообщении.

Объемы отключений следующие:

00:00 - 06:00 - одна очередь;

06:00 - 09:00 - две очереди;

09:00 - 16:00 - одна очередь;

16:00 - 24:00 - две очереди.

В случае изменений энергетики оперативно сообщат об этом.