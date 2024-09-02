Энергетики сообщили, как во вторник будут действовать графики
Во вторник 3 сентября графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. Со ссылкой на пресс-службу ДТЭК, сообщает Экономическая правда.
"Согласно информации от "Укрэнерго" 3 сентября будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток", - говорится в сообщении.
Объемы отключений следующие:
- 00:00 - 06:00 - одна очередь;
- 06:00 - 09:00 - две очереди;
- 09:00 - 16:00 - одна очередь;
- 16:00 - 24:00 - две очереди.
В случае изменений энергетики оперативно сообщат об этом.