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Энергетики сообщили, как во вторник будут действовать графики

Энергетики сообщили, как во вторник будут действовать графики
Фото: Рixabay

Во вторник 3 сентября графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток.﻿ Со ссылкой на пресс-службу ДТЭК, сообщает Экономическая правда.

"Согласно информации от "Укрэнерго" 3 сентября будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток", - говорится в сообщении.

Объемы отключений следующие:

  • 00:00 - 06:00 - одна очередь;
  • 06:00 - 09:00 - две очереди;
  • 09:00 - 16:00 - одна очередь;
  • 16:00 - 24:00 - две очереди.

В случае изменений энергетики оперативно сообщат об этом.

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