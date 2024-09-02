Зеленский заявил, что операция на Курщине идет по плану

Операция в Курской области выполняет свои задачи и следует плану. Об этом во время рабочей поездки в Запорожье сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

“Курская операция выполняет свои задачи и идет по плану. Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, что Курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения числа российских военных. Но пока там сложно” , - сказал Зеленский.

Он добавил, что именно в этом направлении всегда были сосредоточены наиболее боевые российские бригады.