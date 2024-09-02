Киевскому блогеру Слобоженко избрали меру пресечения

Суд избрал киевскому блоггеру меру пресечения в виде содержания под стражей. Он находится в розыске. Со ссылкой на Офис генерального прокурора, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Правоохранители не раскрывают имя подозреваемого, но, как сообщали ранее источники, речь об Александре Слобоженко, который является основателем компании Traffic Devils.

По информации Офиса генпрокурора, сообщнику блогера изменили меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 45 млн 420 тысяч гривен. Его арестовали в зале суда.

Напомним, ранее стало известно, что киевского блогера подозревают в неуплате налогов в размере 213 млн гривен и легализации имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, часть из этих средств блогер мог легализовать при помощи покупки элитных объектов недвижимости и автомобилей премиум класса.

Он мог скрывать свои доходы путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков.