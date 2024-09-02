Умеров обсудил с французским коллегой сотрудничество в оборонной сфере

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню укрепление оборонного сотрудничества и координацию усилий в противодействии российской агрессии. Со ссылкой на соцсети Министра обороны Украины, сообщает Левый берег.

В частности, во время встречи дипломаты уделили внимание развитию сотрудничества между украинской и французской оборонными индустриями.

"Обсудили создание совместных предприятий и софинансирование производств. Есть конкретные проекты, план действий и сроки выполнения. Наши команды уже активно работают над этим. Благодарен Франции за неизменную поддержку Украины и совместную работу по спасению человеческих жизней и приближению справедливого мира" , — рассказал Рустем Умеров.

Украинскую делегацию на встрече представляли заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Горбатюк, начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов и заместитель Министра обороны по европейской интеграции Александр Балануца.

Генерал-майор Владимир Горбатюк подробно проинформировал о текущей оперативной ситуации на поле боя, а генерал-лейтенант Николай Шевцов очертил критические потребности для усиления Вооруженных сил Украины.