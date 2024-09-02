Сенат Румынии проголосовал за передачу Украине ЗРК Patriot

Верхняя палата румынского парламента, Сенат, в понедельник, 2 сентября, одобрила правительственный законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.﻿ Со ссылкой на Digi24, сообщает Украинская правда.

За правительственный законопроект о передаче Украине системы ПВО проголосовал 101 румынский сенатор, 13 высказались против и еще два – воздержались.

Председатель комитета по вопросам обороны Сената Румынии Николета Паулюк выразила надежду, что до конца этой недели законопроект также пройдет нижнюю палату – Палату депутатов, за которой последнее слово в принятии законопроектов.

Паулюк подчеркнула, что передача зенитно-ракетного комплекса Patriot "не означает, что Румыния останется без защиты", потому что у Бухареста есть еще семь таких комплексов, два из которых уже эксплуатируются, еще два – приняли на вооружение и еще три – вскоре прибудут.

Напомним, Румыния решила передать Украине свою систему Patriot еще в июне. На прошлой неделе Минобороны Румынии направило на ознакомление парламента законопроект, который правительство одобрило ранее в понедельник.

Всего союзники Киева в НАТО пообещали семь систем противовоздушной обороны, но накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые обещанные системы Patriot задерживаются.