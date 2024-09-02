Благодаря операции на Курщине обменный фонд пополнен на 600 человек - Зеленский

Благодаря операции Сил обороны в Курской области России удалось взять в плен более 600 солдат государства-агрессора. Об этом на совместном с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом брифинге сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Лига.net.

"Что касается Курской операции и обменов. Обменный фонд пополняется и обмены пошли. И не просто так у нас есть обмены. А потому, что у нас есть кого обменивать на ребят, которые находятся в плену" , – сказал глава государства.

Он добавил, что в рамках Курской операции Силы обороны захватили в плен более 600 человек, поэтому есть на кого менять украинских военнопленных.