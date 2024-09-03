Российский удар по Днепру: количество пострадавших возросло

Один человек погиб и еще 6 получили ранения в результате российских ударов по Днепру поздно вечером 2 сентября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава облсовета Николай Лукашук в Telegram.

"В результате вчерашней ракетной атаки на Днепр имеем 51-летнего погибшего. Шесть человек пострадали. Из них один 37-летний мужчина остается в больнице. Другие будут приходить в себя дома".

Он добавил, что в результате атаки сгорели 3 машины, еще 12 повреждены.

Также разбиты окна в детском саду и семи частных домах. Повреждено предприятие.

По данным властей, били оккупанты накануне и по Никопольщине.

"С вечера и до утра били по району из артиллерии, "Градом" и дронами-камикадзе. Били по райцентру и Марганецкой общине. Повреждена инфраструктура, административное здание" , – сообщил Лукашук.

По словам Лысака, утром российские захватчики возобновили удары по райцентру.

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