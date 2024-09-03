Минэнерго: В двух областях были отключения света из-за атак БПЛА
В Днепропетровской области в результате атаки БПЛА на подстанции возникло возгорание, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает Минэнерго.
Как говорится в сообщении, в результате обесточивались бытовые и промышленные потребители. Возгорание ликвидировано.
В результате боевых действий на нескольких подстанциях Днепропетровщины выключалось оборудование, при этом обесточивались бытовые потребители и местная промышленность. Питание для всех потребителей возобновлено.
Черниговская область: из-за атаки БПЛА были обесточены подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание частично восстановлено по резервной схеме.
Донецкая область: в результате обстрела отключилась воздушная линия. Потребители не обесточивались.
Напомним:
2 сентября 2024 из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, из-за которой временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что находится на пути в Запорожскую АЭС.